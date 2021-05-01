شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
تنظيم الاتصالات: 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول.. ومضاعفة الغرامات
بدء صرف معاشات مايو غدا من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM
التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعا فى محافظة أسوان بـ7.2 مليار جنيه
المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات إلى 70 ألف طلب
البابا تواضروس يبدأ صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية.. صور
التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الكهرباء: استراتيجية مصر للطاقة 2030 تضعها فى صفوف الدول المتقدمة
النقل: تصنيع 10 قطارات محليا بمكون مصرى 25% من صفقة القطارات الجديدة للمترو
انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين لمن تخلفوا عن المواعيد