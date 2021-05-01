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أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

تنظيم الاتصالات: 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول.. ومضاعفة الغرامات

بدء صرف معاشات مايو غدا من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعا فى محافظة أسوان بـ7.2 مليار جنيه

المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات إلى 70 ألف طلب

البابا تواضروس يبدأ صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية.. صور

التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

وزير الكهرباء: استراتيجية مصر للطاقة 2030 تضعها فى صفوف الدول المتقدمة

النقل: تصنيع 10 قطارات محليا بمكون مصرى 25% من صفقة القطارات الجديدة للمترو

انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين لمن تخلفوا عن المواعيد
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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