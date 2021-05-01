شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تستعرض إنجازات العمال المصريين بمناسبة عيدهم على ألحان سيد مكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الأول من شهر مايو كل عام احتفال العمال المصريين بعيدهم، فهم بناة الحاضر والمستقبل، الذين يضعون أسس الحضارة الجديدة بتوجيهات الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخلال الفترة الأخيرة برزت الكثير من المشاريع التنموية العملاقة التي تم إنشاؤها على أيدي العمال المصريين والتي وفرت فرص عمل لآلاف الشباب، بالإضافة إلى عملهم الدؤوب المستمر لرفعة الوطن ومنافسة الدول الكبرى في الحضارة والبناء.

وعلى ألحان سيد مكاوى قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاحتفال بالعمال المصريين في عيدهم، وتوجيه رسالة شكر لهم على مجهودهم الكبير في بناء الحضارة المصرية الحديثة، وضمن الفيديو لقطات من المشاريع الضخمة التي نفذها العمال خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى لقطات نجاح العمال في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وإثبات قدرتهم أمام العالم أجمع بمهاراتهم الكبيرة، كما ضم الفيديو لقطات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد المشاريع، والترحيب الكبير للعمال به.

وسلط الفيديو الضوء على القرارات الخاصة بالعمال المصريين، خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها رفع الحد الأدنى لأجور العمال لـ 2400 جنيه، واستهداف الدولة لتحسين مستويات الفئات الأكثر احتياجاً من العمال، وتدشينها للمشروعات التي تهدف لرفع المستوى المعيشي للعمال وتطوير مهاراتهم، والتي تضمنت إنشاء 3500 مصنع وإصدار 19500 رخصة مصنع، منها ثلاثة مدن صناعية جديدة و17 مجمعاً صناعياً ضخماً.

كما أبرز الفيديو الذى بلغ مدته حوالي دقيقتين ونص، استيعاب الدولة للعمالة العائدة من العراق وليبيا، خاصة عمالة الإنشاءات الذين تم تعينهم في 22 مدينة ذكية جديدة، وسلط الفيديو الضوء على انخفاض مستويات البطالة في مصر وسط تداعيات فيروس كورونا، لأقل من 7.3%.



جانب من الفيديو الخاص بعيد العمال



الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه تحيه للعمال

وحرص الفيديو على إبراز مبادرة الرئيس لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، وتوجيه الدولة بصرف مرتبات للعمالة المتضررة من فيروس كورونا، وصرف منحة للعمالة على دفعات، بالإضافة إلى إبراز مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب وتأهيل شباب العمال، من خلال 72 مركز للتدريب المهني في 25 محافظة، ليختتم الفيديو بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر بتطلع قدام بشعبها وبإرادة شعبها وبأمل شعبها".



الرئيس السيسي يحيي العمال المصريين



الرئيس السيسي وسط العمال