شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتجارة، وذلك بعد مرور أيام من إعلان الاتحاد العام للعمال برئاسة جبالى المراغي بتعرض وهب الله لوعكة صحية.

وأعلن مجدى البدوى نائب اتحاد عمال ورئيس نقابة العاملين بالصحافة، وفاة وهب الله، قائلا: البقاء و الدوام لله، فقدت الحركة النقابية المصرية منذ قليل الاخ والصديق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة.