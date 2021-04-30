شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلحة بيضاء وأدوية ومستحضرات تجميل».. جمارك سفاجا تضبط 15 محاولة تهرب جمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 15 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي وإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحى بإدارة الركاب، تم الإشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ل 15 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود بندقية ضغط هواء و15 خنجر و6 مطواة و20 علبة أقراص سلبوداين و22 علبة حشو اسنان و50 علبة ولاعات بإجمالى 500 ولاعة و5 شاشة و1600 كبسولة طلقات خرسانية و34 علبة بروتين شعر و40 زجاجة عطور و40 ساعة يد و40 نظارة شمسية و4 جهاز بلاي استيشن و960 كيلو مانجو و75 علبة رموش صناعية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وقام بالضبط لجنة من محمد عبدالله ومحمد عفيفي ومحمد صبرى والحسين السيد وائل السمان مأمورى الحركة ومحمد عبدالرؤوف مدير التعريفة وأيمن بهجات ومحمد عبدالغنى ومدحت على تحت إشراف مصطفى الحسينى وأحمد عاشور وفخر ى حمدان .وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 306 ألف و84 جنيه .

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 15 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .