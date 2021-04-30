شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري: صلاة التراويح لم تصل في المساجد في العهد النبوي وعمر بن الخطاب صاحب الفكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن صلاة التراويح «لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان المسلمون يصلون صلاة العشاء في المساجد، والتراويح في المنازل».

وأضاف الأزهري خلال برنامج « رجال حول الرسول » المذاع عبر فضائية «dmc»، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأي مع التوسع في العمران وكثرة المواليد، أرد أن يبتكر ويجمع المسلمين في صلاة التراويح بالمساجد، موضحاً أن كل تيار السلفية الذي يمارس التشدد أدعوهم ان يقروا الهدي النبوي الصحيح، وسيرة الصحابة الكرام وعلي رأسهم عمر بن الخطاب.

وتابع قائلاً: طرح سيدنا عمر بن الخطاب علي الناس أن تكون صلاة التراويح في جماعة، ووقف يشاهد المصلين وكأنه مشهد في عرفات أو من الحج ، فقال جملته الشهيرة « نعمة البدعة هذه ..لأنه حققت قصد النبوة»