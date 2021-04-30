شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم سيارة بـ«توك توك».. إصابة 4 أشخاص في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بـ«توك توك» في نطاق مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بوصول 4 أشخاص إلى مستشفى كوم حمادة مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأفاد المصابون بأنهم أصيبوا نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» على طريق كوم حمادة المتجه إلى الدلنجات في محافظة البحيرة.

تم عمل الاسعافات الأولية للمصابين في مستشفى كوم حمادة المركزي.