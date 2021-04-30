شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 شيشة وتحرير 12 محضرًا لمقاهي وكافيهات بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن شن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة بمشاركة شرطة المرافق، حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، ومتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأسفرت الحملات المكبرة عن ضبط أكثر من 100 شيشة بـ12 مقهي وكافية بنطاق المدينة بمناطق الروضة وكورنيش المدينة وحي الشروق وعلم الروم وشوارع شكري القوتلي وجمال عبدالناصر وتم تحرير المخالفات لعدم إتباع الاجراءات الاحترازية ومخالفة قرارات مجلس الوزراء وبناء عليه تم إحالة المخالفات إلى النيابة للنظر والتصرف.

وأكد جاب الله أن الحملات المكبرة قامت برفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والميادين العامة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، إن الحملة تأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لفرض الانضباط في الشارع، ومواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.