شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 515 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 38 محلا ومقهى بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بسوهاج حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات.

وقد أسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن ضبط 515 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأسفرت الحملات عن غلق 18 محلا تجاريًا بأنشطة مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 20 مقهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 101 شيشة، وجار التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شؤونها.