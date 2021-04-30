شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق هائل فى مبنى تابع لـ كنيسة مار مينا بمنطقة العمرانية، ما أثار الرعب والهلع بين سكان المنطقة، وارتفعت ألسنة اللهب من داخل المبنى وتصاعدت الأدخنة.

وحاول الأهالى التدخل لإخماد الحريق، لكن تصاعد النيران حال دون ذلك، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل كنيسة مار مينا بالعمرانية الغربية، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى، وجار السيطرة على النيران.