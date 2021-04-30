شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لرامي رضوان بعد تدهور الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تعليق له بعد دخول سمير غانم ودلال عبدالعزيز المستشفى؛ تواصل الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مع جمهوره ومحبيه عبر موقع «فيس بوك».

وكتب رامي رضوان: «أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي أ. سمير غانم وأ. دلال عبدالعزيز، وهما في المستشفى حاليًّا لتلقي الرعاية اللازمة».

وطالب رامي رضوان جمهوره بالدعاء لسمير غانم ودلال عبدالعزيز.