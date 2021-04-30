شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من السبت إلى الإثنين.. شديد الحرارة وتصل إلى 42 درجة ببعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر حالة الطقس في مصر شديد الحرارة على معظم الأنحاء ضمن الموجة الحارة التى تمر بها البلاد وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وتستمر درجات الحرارة الارتفاع عن طقس اليوم السبت خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع استمرار نشاط الرياح حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتصل إلى 42 على جنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس غدًا السبت فى مصر

يستمر الطقس شديد الحرارة غدًا السبت على معظم أنحاء مصر فى ساعات النهار في القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري، ويكون طقس الغد حارًا فقط على السواحل الشمالية، ماعدا ذلك يكون الطقسWeather شديد الحرارة.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن طقس الغد يكون معتدلاً خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد وجود رياح نشطة خلال حالة الطقس غدًا السبت على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

توقعات حالة الطقس الأحد

يكون طقس الأحد حارًا خلال ساعات النهار علي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون شدديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الجو معتدل ليلاً على جميع أنحاء مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس الإثنين

تستمر حالة الطقس شديد الحرارة الإثنين وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية فى مصر خلال ساعات النهار في القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية.

وتصبح حالة الطقس الإثنين معتدل ليلاً على جميع أنحاء الجمهورية وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتنحصر التوقعات عن نشاط الرياح حسب توقعات هيئة الأرصاد على شمال الصعيد وجنوب سيناء فقط.

درجات الحرارة من السبت إلى الإثنين

البيان درجات الحرارة غدًا السبت درجات الحرارة يوم الأحد درجات الحرارة يوم الإثنين درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري 36- 21 35- 20 37- 22 على السواحل الشمالية الغربية 32- 21 31- 20 32- 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 30- 20 30- 18 33- 20 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37- 24 36- 25 37- 26 درجة الحرارة علي شمال الصعيد 38- 23 37 – 22 40 – 23 درجة الحرارة في جنوب الصعيد 42- 29 40- 23 42- 27

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