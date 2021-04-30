شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، عن سبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في الهند، موضحًا أن الهند كان يوجد بها انتشار للمرض، ولكن أصبحت هناك زيادة كارثية في الإصابات والوفيات، ويعود ذلك إلى تغير السلالة بها، والتي أصبحت أكثر شراسة وعدوانية وأكثر تفشيًا.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن التغير في الفيروس جعل مقاومة الأجسام للفيروس أقل من مقاومته للفيروس.

وأشار تاج الدين إلى أن «الهند تجري حاليًا تجارب سريعة على نوع جديد من اللقاحات حتى يقاوم هذه السلالة الجديدة».