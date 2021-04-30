شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 15% من مشروعات الصرف بقرية فارس ضمن مبادرة حياة كريمة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل معدل تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في مشروع الصرف الصحي بقرية فارس بمركز كوم أمبو بأسوان، إلى نسبة 15% من أعمال توصيل خطوط مواسير الانحدار، ومن المخطط تنفيذ محطتي رفع مياه الصرف الصحي، ومحطة معالجة لمياه الصرف الصحي ضمن المبادرة.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتذليل جميع المعوقات وتقديم كافة الامكانيات المتاحة، ومتابعة كافة المشروعات والتواصل الدائم مع الجهات المعنية لتسهيل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.