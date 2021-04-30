شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكافيهات والمولات والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعى بتجنب الاختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.

وأضاف أن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الاستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.