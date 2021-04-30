شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: عمر بن الخطاب أول من أسس لفكرة "اجتماع رئيس الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتابع الأزهري، خلال لقائه في برنامج رجال حول الرسول المذاع على قناة dmc، والذى يقدمة الإعلامي أحمد الدرينى، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أول من جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد، حيث كانوا يصلون التراويح في البيت بعد إقامة صلاة العشاء في المسجد خلال عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه، ولكن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجد أن العمران يتسع والدولة تتسع فأراد إقامة رباط جامع يجمع الناس وبنية مجتمعية متماسكة، فابتكر هذا الأمر وعندما رأى هذا المشهد الذى يسر من اجتماع المسلمين فوقف مبتهجا يقول "نعمة البدعة هذه" لأنها حققت مقصود النبوة لأنه لم يأت تقييد نبوى بإقامتها في المسجد وليس ببدعة لأن البدعة ابتكار أمر مقطوع الجذور بالشريعة ليس له جذر في الشريعة.

وواصل الأزهري، أن تيار السلفى الموجود حاليا ممن يغالى في قضية البدعة ويرتب عليها التبديع ورمى الناس بالكفر وبعد التكفير القتل، فهذا الذى يقومون به أهواء وظلمات وأقرب ما يكون إلى فكر الخوارج.