شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الجيزة تعلن السيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية الجيزة السيطرة على حريق نشب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخه، مؤكدة عدم وجود إصابات حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوت وانصراف المصليين.

كان حريق اندلع مساء اليوم داخل كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

كانت قد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مبنى وكنيسة مارمينا بالعمرانية.