شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس السيسى تنشر صور تفقده الطريق الدائرى الأوسطى وسوق السيارات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، صورا من تفقد الرئيس بعد ظهر اليوم الجمعة لبعض قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد.

وقال الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى: "جانب من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة لبعض قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، الجمعة، بعض قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعى شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المرورى حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس فى قطاع منطقة البدرشين بالدائرى الأوسطى لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع فى تلك المنطقة فى اطار المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر الذى لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المرورى الشديد الذى كان يتسببه بالمنطقة.

وتبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالى 57 فدانا بسعة 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذى سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقارى ووحدات لمرور والشرطة والأطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

والتقى الرئيس بعدد من المواطنين المتواجدين بسوق السيارات الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.



الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي



الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد



الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد



الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد















