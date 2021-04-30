"عمال مصر" ينعى محمد وهب الله: فقيد الحركة النقابية المصرية والعربية والأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام محمد وهب الله، الذي توفى اليوم الجمعة، وفي شهر رمضان الكريم، بعد صراع قصير مع المرض.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرًا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعًا عن الحقوق المشروعة للعمال، وعن الوطن، ومارس كل الآليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وهب الله لعب دورًا بارزًا من خلال المواقع التي تولى فيها مسؤوليات كرئيس للنقابة العامة للتجارة، وأمين عام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية، ووكيل للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إضافة إلى مواقعه العربية والأفريقية والدولية، فقد رأس الوفد العمالي المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف مرات عديدة، أثبت خلالها جدارته في الدفاع عن حقوق عماله ووطنه، ومن خلال دوره في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وقيادي كبير في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

ويتقدم الاتحاد بالنعي لهذا القيادي الكبير، داعيًا الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وأكد الاتحاد، أن الحركة النقابية المصرية والعربية والأفريقية فقدت قائدا عماليا بكل ما تحمله الوطنية من معنى.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.