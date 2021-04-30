"تكدس رواد وتقديم شيشة".. السياحة والآثار: إجراءات عاجلة لإغلاق 9 منشآت مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفذ قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة، عددًا من الحملات التفتيشية من خلال لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، ما يؤدي إلى تكدس الرواد بها، بإلاضافة إلى تقديم الشيشة ما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يؤثر أيضًا على سمعة مصر السياحية، مشيرًا إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.

وأضاف العاصي أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتى خلال أيام الإجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.