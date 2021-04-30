شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: يجوز النوم على سماع القرآن الكريم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز النوم على سماع القرآن الكريم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن النوم على سماع القرآن يجوز، بل إنه شيء محبب.

وأكد الدكتور شوقي علام على ضرورة عدم الحجر على الناس في الأعمال الفاضلة التي لا تخالف الشرع الشريف.