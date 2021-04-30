أخبار مصر

محافظ الفيوم يقرر إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم» للحد من كورونا

0 نشر
عمر الشيخ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يقرر إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم» للحد من والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غلق شواطئ بحيرة قارون وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، حتى الجمعة المقبل الموافق 7 مايو 2021.

وأكد المحافظ أن الهدف من إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا