شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يقرر إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم» للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غلق شواطئ بحيرة قارون وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، حتى الجمعة المقبل الموافق 7 مايو 2021.

وأكد المحافظ أن الهدف من إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.