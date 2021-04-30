شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منظومة تراخيص البناء الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الدولة اعتبارًا من اليوم ولمدة شهرين تنفيذ الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة كمرحلة أولى للتطبيق التجريبى على 27 مدينة وحيًّا، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن 1 يوليو المقبل. وبسبب الإجازات الرسمية اليوم وغدا وبعد غد، تبدأ مدن وأحياء المرحلة الأولى بالمحافظات، الثلاثاء، فعليًّا استقبال طلبات استخراج التراخيص، أو استئناف الأعمال للرخص السارية.

وتضم القائمة الأولى للتطبيق: القاهرة حى شرق مدينة نصر، والجيزة حى جنوب الجيزة، والقليوبية مركز ومدينة قها، والإسكندرية حى المنتزه أول، والبحيرة مركز ومدينة كفر الدوار، ومطروح مدينة مطروح، والمنوفية مركز ومدينة قويسنا، والغربية حى ثان طنطا، وكفر الشيخ مركز ومدينة سيدى سالم، ودمياط مركز ومدينة فارسكور، والدقهلية مركز ومدينة طلخا، وشمال سيناء مركز ومدينة العريش، وجنوب سيناء مدينة شرم الشيخ.

كما تضم بورسعيد حى الشرق، والإسماعيلية حى ثالث الإسماعيلية، والسويس حى السويس، والشرقية حى أول الزقازيق، وبنى سويف مركز ومدينة ناصر، والمنيا مركز ومدينة المنيا، والفيوم مركز ومدينة الفيوم، وأسيوط حى غرب أسيوط، والوادى الجديد مركز ومدينة الخارجة، وسوهاج حى شرق سوهاج، وقنا مركز ومدينة نقادة، وأسوان مركز ومدينة أسوان، والبحر الأحمر حى جنوب الغردقة، والأقصر مركز ومدينة البياضية.

وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2021، الخاص بالاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة، وتضمن عدة توجيهات وإجراءات منها أن الاشتراطات فى المنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء، ولن يسمح بقبول الطلبات الجديدة إلا بعقد مشهر.

كما تضمن استصدار قرار بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى برئاسة رئيس المدينة أو الحى، تجتمع أسبوعيًّا وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة، وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص جديدة أو تعلية، أو هدمًا، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

واشتمل الكتاب على تخصيص مكان أو أكثر بالمحافظة لوحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستخدام السلطة الممنوحة للمحافظ للتجاوز عن المخالفات البسيطة فى الرخصة المفحوصة، وتشكيل لجنة عليا بالمحافظة تختص بإدارة منظومة العمران والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومه التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وتجتمع أسبوعيًّا برئاسة المحافظ، وعدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية إلا بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها الاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.