شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : الالتهاب الرئوي أخطر 1000 مرة من «الشعبي».. وكورونا أحد أسبابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التدخين يسبب التهاب الشعب الهوائية، وينتج عنه ضيق تلك الشعب، موضحا أن هناك فلاتر ضخمة في مصانع القطن والنسيج والأسمنت ومصانع تحويل الرمل للزجاج، والتي ينتج عنها أتربة؛ لحماية الرئة لدى العاملين فيها.

وأشار موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ضيق الشُّعَب؛ يعني دخول كمية أقل من الأكسجين إلى جسم الإنسان، لافتا إلى أن الالتهاب الرئوي أخطر 1000 مرة من الالتهاب الشعبي، وفيروس كورونا يسبب التهابا رئويا فيروسيا.

وأوضح موافي، أن الالتهاب الرئوي يسبب حالة من النهجان، لافتا إلى أن كل 4 دقات قلب لها نفس، ولكن الالتهاب الرئوي يجعل لكل نفس دقة قلب، والرئة أول سبب للنهجان.

وكشف موافي، عن الفائدة الوحيدة للتدخين، حيث أن التدخين أفضل دواء للضغط النفسي، وهو النيكوتين فالسجائر بذلك «جبارة» في إنهاء الضغط النفسي.

ونوه موافي، بأن السيجارة الواحدة يستمر مفعولها في الجسم، بساعتين، وقت شعور الإنسان بالضغط النفسي، ومع استمرار الضغط النفسي؛ يشرب الإنسان المزيد من السجائر.