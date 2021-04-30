شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 2.7 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن الصادرات الزراعية وإجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 27 إبريل 2021، موضحًا ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 2.7 مليون طن.

ووفقًا للتقرير، بلغت الصادرات الزراعية 2 مليون و721 ألفًا و403 أطنان من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها حوالى 150 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية: الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم.

وأضاف التقرير أن إجمالى صادرات مصر من الموالح بلغ مليونًا و444 ألفًا و95 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 485 ألفًا و503 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية، بعد الموالح، بينما تم تصدير 165 ألفًا و143 طن بنجر علف، محتلًا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 60 ألفًا و628 طنًا.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الفراولة احتلت المركز الخامس فى قائمة الصادرات بإجمالى 18 ألفًا و668 طنًا، بينما احتلت صادرات البطاطا المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 18 ألفًا و396 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالى 13 ألفًا و455 طنًا، يليها فى المركز الثامن الثوم بإجمالى 10 آلاف و945 طنًا.

ووفقًا للتقرير، حصلت الجوافة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى 7 آلاف و767 طنًا.