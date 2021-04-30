شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: بدء صرف معاشات مايو.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، ببدء صرف جميع المعاشات للعملاء، اليوم السبت، عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكترونى.

وأكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أنه تم الاتفاق مع شركة «فورى» على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والإجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفًا أنه تم تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ «فورى» بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأشار إلى أنه بناء على تكليفات وزيرة التضامن، تم تفعيل خدمة فورى الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المُحوَّلة على البنك، ما سيكون له الأثر فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان.