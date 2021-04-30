شكرا لقرائتكم خبر عن استفزاز جديد: رهبان إثيوبيا يرفعون علم بلادهم على دير السلطان التابع للكنيسة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع رهبان إثيوبيون، مساء أمس الأول، علم بلادهم على خيمة نصبوها فى دير السلطان الأثرى، المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس؛ ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وهاجموا رهبان الدير خلال محاولتهم إزالة الخيمة وإنزال العلم.

ونصب الرهبان الأحباش الخيمة فى ساحة الدير للاحتفال بعيد القيامة- بحسب قولهم- ووضعوا العلم الإثيوبى عليها؛ ما أثار غضب الرهبان المصريين؛ وقاد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى وسائر الشرق الأدنى، وقفة احتجاجية بحضور ومشاركة الرهبان على هجوم الرهبان الإثيوبيين.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا- فى وقت سابق- أكدت فيه أن دير السلطان القبطى هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر؛ ومبانى الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية، شأنه شأن جميع الأديرة القبطية، وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الأراضى المقدسة، فهو مجاور لبطريركية الأقباط الأرثوذكس والكلية الأنطونية وباقى الممتلكات بالمنطقة، ولم تنقطع الرهبنة القبطية فى الأراضى المقدسة، ولم يخلُ الدير إطلاقًا يومًا من الأيام من الرهبان الأقباط المصريين حتى الآن.

وتابعت: «إنه بالرغم من المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين، استطاعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالدير، وفى كل مرة كان يصدر الحكم فى صالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتسلم الدير بكل مشتملاته، حتى المرة الأخيرة فى اعتداء 25 إبريل 1970، حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلى سلطة قضائية فى إسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971 لصالح الكنيسة القبطية، لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها أو حيازتها للدير، كوضع قانونى دائم فى الأراضى المقدسة.. ولكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة. وهنا نؤكد أن دير السلطان كان وسيظل أحد ثوابت مقدسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الأراضى المقدسة لكل مصرى فى العالم أجمع».

وقال كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن ما حدث عمل استفزازى جديد من الرهبان الأحباش ضد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المالكة للدير تاريخيًا، والتى تملك أيضًا حكمًا نهائيًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بحق الكنيسة القبطية فى الدير، ولكن السلطات الإسرائيلية تماطل فى تنفيذ الحكم لصالح الكنيسة الإثيوبية، ودعا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لإدارة تفاوض مباشر بنى الكنيستين القبطية الأرثوذكسية المصرية والإثيوبية لحل النزاع الدائر حول الدير.

وتابع: «دير السلطان المتنازع عليه هو دير أثرى للأقباط الأرثوذكس، يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، فى حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة،كنيسة الملاك، والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، وتبلغ مساحته حوالى 1800، وقام صلاح الدين الأيوبى بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، وعُرف من وقتها باسم «دير السلطان»، وله أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس، حيث مقر البطريركية المصرية، إلى كنيسة القيامة، وأشار إلى أن الدير ظل فى ملكية الكنيسة القبطية قبل الاحتلال الإسرائيلى للقدس فى 1967، ليقوم الاحتلال فى ليلة عيد القيامة وتحديدًا فى 25 إبريل 1970 بالاستيلاء عليه، وتمكين الأحباش «الإثيوبيين» المقيمين بالدير منه فى صباح اليوم التالى.