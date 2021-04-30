شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تسارع لدعم الهند فى مواجهة كارثة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى تعازيه إلى حكومة الهند وشعبها فى ضحايا جائحة كورونا.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى، أتقدم بخالص التعازى إلى حكومة الهند وشعبها الصديق فى ضحايا جائحة كورونا، ونأمل فى أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة فى أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندى الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند فى جهودها لمواجهة هذه الظروف».

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا أرقامًا غير مسبوقة فى الهند، بلغت أمس 386 ألفًا و452 إصابة جديدة، فضلًا عن 3498 وفاة جديدة، فى 24 ساعة، فيما سارعت نحو 40 دولة للإغاثة والمشاركة فى جهود المواجهة.

وأغلقت جميع مراكز التطعيم فى مدينة مومباى التجارية أبوابها لثلاثة أيام بسبب نقص اللقاحات، ويعتقد خبراء طبيون أن العدد الفعلى للإصابات، فى ثانى أكبر دول العالم تعدادًا، ربما يزيد على الأرقام الرسمية بخمس إلى 10 مرات، ووفق إحصاءات «رويترز»، زاد عدد الإصابات بالفيروس فى الهند بنحو 7.7 مليون إصابة، منذ نهاية فبراير الماضى، عندما اشتدت الموجة الثانية من المرض، فى حين أن الزيادة السابقة بالمقدار نفسه حدثت خلال ما يقرب من 6 أشهر.

وتواجه الهند أزمة كبيرة، وتعانى المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطًا شديدًا، فضلًا عن عجز فى إمدادات الأدوية والأكسجين، وفرض قيود مشددة على الانتقالات فى كبرى المدن، ولا تملك البلاد، وهى أكبر منتج للقاحات فى العالم، مخزونات كافية لمواجهة الموجة الثانية الفتّاكة من الجائحة، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودى، تعتزم تطعيم جميع البالغين، بدءًا من اليوم.

محليًا، أعلنت وزارة الصحة خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وقالت إنه تم تسجيل 1003 حالات إصابة جديدة ووفاة 59 حالة جديدة.