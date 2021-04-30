شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون بعيد القيامة للمرة الثانية من المنزل بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد غدًا، بينما تقيم الكنائس بطوائفها المختلفة قداس العيد، مساء اليوم، بحسب طقوس كل كنيسة، وتأتى احتفالات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة تفرضها جائحة كورونا، للعام الثانى على التوالى.

واحتفلت، أمس، الكنائس بالجمعة العظيمة بإقامة صلوات وقداسات، واختلفت الكنائس فيما بينها بشأن الترتيبات والإجراءات المتبعة، احتفالًا بعيد القيامة للحد من التجمعات لمواجهة انتشار كورونا، وجاءت ما بين الإعلان عن مشاركة نسبة 25% من سعة الكنيسة، أو إقامة القداس بدون جمهور وحضور شعبى، أو اكتفاء بعض الكنائس بالرهبان والشمامسة فقط.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس، أمس، صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود، نظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة وعدم التجمعات.

وحددت الكنيسة عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها للمشاركين فى صلوات يوم الجمعة العظيمة، وقداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، تضمنت التزام كل مُصلٍّ بإحضار منديل التناول «اللفافة» الخاص به فى قداس العيد، وغطاء الرأس «للسيدات» للاستخدام الشخصى، مع التشديد على منع التشارك فى استخدام هذه الأدوات بين المصلين. وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة تعتذر عن أى استقبالات سواءً يوم العيد أو قبله، مُقدِّرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر انعقاد الاحتفال الرسمى للطائفة، بدون جمهور، وأعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر تحديد نسبة الحضور لصلوات أسبوع الآلام بسعة 25%.