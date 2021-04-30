شكرا لقرائتكم خبر عن لم تصل مصر.. مستشار الرئيس عن سلالة كورونا المتحورة في الهند: انتشرت في 20 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، مصير الدولة المصرية من وصول السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة خلال مداخلة، مع برنامج اليوم، أن سلالة الهند المتحورة وصلت لـ 20 دولة عالميا حتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الهند إلى مصر.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا أكثر انتشارا وخطورة وعدوانية، ومقاومة الأجسام المضادة لها أقل.

وتابع: تجرى الآن أبحاث لكشف ما إذا كانت الأمصال الموجودة لفيروس كورونا تؤثر على التحور الجديد من عدمه من حيث الفاعلية.

وذكر أن فيروس كورونا تحور في الهند، وأدى ذلك لظهور سلالة جديدة، أكثر انتشارا وخطورة وعدوانية، هذا من حيث الخصائص.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه «تجرى الآن أبحاث لكشف ما اذا كانت الأمصال الموجودة لفيروس كورونا تؤثر على التحور الجديد من عدم من حيث الفاعلية»، موضخا أن مصر بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الهند إلى الدولة، لافتا أن سلالة الهند المتحورة وصلت لـ 20 دولة عالميا حتى الآن.

وعن تناول الفسيخ والرنجة خلال انتشار فيروس كورونا، أكد على ضرورة أن تكون الأسماك من مصادر معلومة.

وأكد عوض تاج الدين أن كافة توفير احتياجات الدولة لمواجهة فيروس كورونا مكنتنا من تجاوز الموجة الأولى والثانية، وبالنسبة للموجة الثالثة فالأعداد تزداد يوميا حتى الوصول للذروة وهى فترة الاستقرار في الاعداد، ثم يحدث انخفاض في عدد الحالات مرة أخرى.

وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحة: «أتوقع أن تكون فترة إجازة العيد هي فترة الوصول لذروة الإصابات خلال الموجة الثالثة في مصر».