شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تنفيذ قرار وقف الصيد لحرفتي «السنار والشانشولا» بالبحر الأحمر وخليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ هيئة الثروة السمكية غدا السبت وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس وذلك لحرفتي السنار و«الشانشولا» حتي نهاية أغسطس المقبل للسنار، وحتى نهاية سبتمبر للشانشولا وإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد وفي حالة العودة يتم إحالة المخالف للنيابة ويمنع منعا باتا صيد الجمبري بخليج السويس والغردقة.

وكلفت الهيئة فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية وإيقاف أي مركب صيد تخالف القرار لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف ٦ أشهر والإحالة للنيابة وأنه سيتم التنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.

فيما طالب نحو ٥ آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر الاجهزة المختصة بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر لهذا العام وناشد الصيادون، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بالتدخل لالغاء القرار هذا العام لمراعاة الأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر هذا العام.

واكد الصيادون ان الهيئة العامة للثروة السمكية أصدرت قرارا بوقف اعمال صيد الاسماك والجمبري بالبحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة لمختلف حرف الصيد بالسنار والجر والشانشولا ومختلف المهن الاخرى.

فيما رفض المئات من الصيادين أعضاء جمعيات الصيادين بمدن البحر الاحمر القرار الصادر من رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بمنع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقه الغردقة والبحر الاحمر مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل لوقف قرار هيئة الثروة السمكية بمنع الصيد بالبحر الأحمر وأكد غريب صالح رئيس جمعية صيادي الغردقة ان القرار سيلحق أضرار بالغة بالصيادين وارتفاع كبير في أسعار الاسماك.