شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بوروندى يعرب عن تقديره الكامل لمصر ودورها افريقياً ودولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل رئيس الوزراء البوروندي Alain Guillaume Bunyoni، السفير ياسر العطوى سفير مصر لدى بوروندي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تطوير تلك العلاقات، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس وزراء بوروندي عن تقديره الكامل لمصر ومكانتها ودورها المرموقين والمقدرين افريقياً ودولياً، وكذا سعادته بالوتيرة الحالية لخطوات تعزيز وتوطيد العلاقات المصرية البوروندية، منوهاً إلى الاهتمام البوروندى الكبير بزيارة رئيس بوروندي الأخيرة لمصر خلال شهر مارس 2021 ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما تمخض عن تلك الزيارة من نتائج يحرص الجانب البوروندى على البناء عليها لدعم مسار تطوير العلاقات الثنائية سعياً للوصول بها إلى مرتبة العلاقات الاستراتيجية المميزة.

وقدم رئيس الوزراء البوروندى الشكر على الاهتمام المصرى الملحوظ بدعم مسيرة تنمية واستقرار بوروندي وهو الأمر الملموس والمقدر من الشعب والقيادة البوروندية، معرباً عن أمله في انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين كخطوة هامة على مسار توثيق علاقات الجانبين وتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مؤخراً بين البلدين الشقيقين.