شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليون جنيه قيمة إنشائية لمشروعات الطرح الاستثماري في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إنه منذ إنطلاق الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشارع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، بلغت القيمة الإنشائية لمشروعات الطرح الاستثماري بالقليوبية 90 مليون جنية لاجمالي 50 مشروع في 35 مركز شباب على مستوى المحافظة

وشملت المشروعات 12 حمام سباحة 13 ملعب خماسي 4 ملاعب سباعي 13 محلات 5 قاعات افراح وصالة العاب وكافتيريا وحديقة للطفل بقيمة ايجارية سنوية تبلغ 53 مليون جنيه .

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التوسع في الطرح الاستثماري يأتي دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية والذي يعتبر خطوة هامه لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي لها دور كبير في عملية بناء الانسان لما تقدمة للنشء والشباب من خدمات رياضية واجتماعية وثقافية وفنية .

كما أشار الصبروط أن نسبة الوزارة من عوائد الطرح الاستثماري بالقليوبية تقدر بنحو 14 مليون جنيه تقريبا وهي نسبة 25 % والتي يتم ضخها لتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب من قيمة 75% من عوائد الاستثمار كمدرب تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة .

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف من تنفيذ المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمركز والتوسع في الانشطة المقدمة والخدمات التي تسعى لجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.