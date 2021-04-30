شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات ١٤ قطعة أرض وإغلاق ٨ كافيهات ومصادرة ١٣٠ شيشة بهضبة الأهرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ سلسلة من حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام وذلك في إطار الخطه التي وضعتها المحافظة للعمل على إزالة كافة أوجه المخالفات لإعادة الإنضباط إلى القطاع والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم شن حملات مكثفة على الكافيهات المخالفة بالقطاع وغير الملتزمة بمواعيد الفتح والأغلاق المقررة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لإحتواء أنتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن إغلاق عدد ٨ كافيهات بالعقارات الأتية ( ١٠٩ ك- ٣٤ ط- ٢٧ ط- ٢٥٥ ا- ١٢٣ ز- ١٢٨ ز- ١٢٤ز- ١٢٥ز )، بالإضافة إلى التحفظ على ١٣٠ قلب شيشة و١٨٠ كرسي و٧ شاشات ورفع اشغالات مخازن مخالفة بالعقارين ٣٨٣ و٤٤٧ ا بالإضافة إلى إزالة اعلانات مخالفة بالعقارين ٧٤ج و١٠٩ ك .

ووجه بضرورة تكثيف الحملات والمرور الدوري للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد الفتح والأغلاق المقررة والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال الغير ملتزمين، لافتا إلى أن الحملات تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدس وتجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع حي الهرم قامت بالدفع بعدد من معدات النظافة لرفع القمامة والمخلفات الموجودة داخل قطع الأراضي الفضاء التي أسفرت عن رفع مستوي النظافة من ١٤ قطعة أرض وهم ( ١٧٩ ب- ٦٦ل- ٦٦ن- ٢٠٥ هه- ٢٢٠ك- ٣٣ك- ١٦٢ ل- ٢٩ ك- ٤٥٥ /٤٥٦ ز- ١٥٣ ن- ٨ط- ١٦١ط- ١٨٧ح ) موجهآ بمواصلة حملات النظافة للوصول للمستوي المأمول من المواطنين، لافتآ أن الحملات لم تقتصر على النظافة ورفع الإشغالات فقط بل شملت أيضآ التصدي لإعمال البناء المخالف والتي أسفرت عن ضبط عدد من أعمال البناء المخالف وتحويل من سكني إلى تجاري وذلك بالعقارات الأتية «١١٧د- ١٧٤ ج ١٧٦ ج- ٣٧ ط- ٨٧ ط- ٧ا- ٣٤٠ ل- ٢٩٤ع- ٣٥٤ ط- ٣٤أ».