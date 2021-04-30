شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث أخر تطورات فيروس كورونا.. «مدبولي وزايد» يتصلان بمحافظ كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية خلال أسبوع تواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، عبر الهاتف، وذلك للإطمئنان على الوضع الصحي بالمحافظة، بعد إنتشار إصابات فيروس كورونا في المحافظة، كما تم التواصل أيضا عبر الهاتف من جانب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لبحث أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجري اتصالاً هاتفياً باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحي الراهن لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وقررّ توفير جهاز أشعة مقطعية ثابت لمستشفى كفر الشيخ العام، وجهاز أشعة مقطعية آخر لمستشفى دسوق العام، وذلك خلال 48 ساعة، لافتًا إلى توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما صرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، تلقى اتصالاً هاتفياً أخر من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقب اتصال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على الجهود المبذولة من وزارة الصحة في أوضاع جائحة فيروس كورونا داخل المستشفيات، وكذا نسب الاشغال وتردد المواطنين، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات، وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ومناقشة عدد من الاجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه خلال الاتصال، وعدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ببتوفير محطة تنكية ثابتة لغاز الأكسجين، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة، ومديرية الصحة على مدار الـ 24 ساعة، للتعامل مع التداعيات، بالإضافة إلى تفعيل لجان المرور على المستشفيات، وكذا تركيب مظلات على تنكات الأكسجين لحمايتها من العوامل الجوية، ومتابعة نسب استهلاك كميات الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه، لتلبية احتياجات المستشفيات خلال جائحة كورونا.

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