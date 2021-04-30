شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تصدر العدد الثامن والعشرين من مجلة «مصر معاك» أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثامن والعشرين من مجلة «مصر معاك»، تقدم فيها جانبا من ذكريات وطن لا يعرف الهزيمة، بمناسبة عيد تحرير سيناء الباسلة، ومستجدات قانون الهجرة.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها رحلة المومياوات الملكية وكيف نجحت مصر في لفت أنظار العالم إلى أن أحفاد الفراعنة قادرون.

تقرأون في هذا العدد أيضًا كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، تستعرض فيها نجاحات مبادرة «إحياء الجذور» وآخر ما وصلت إليه المبادرة من مستجدات.

وحوار خاص مع أ.د/ إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، ورؤيته حول قضايا الهجرة وتأثيرات وباء كورونا المستجد.

في العدد نقدم نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3u1E4Hv