شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دير «القديسين» بجنوب الأقصر يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنه يعانى منذ ثلاث أيام من فيروس كورونا، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، والآلام المبرحة في العظام وعدم انتظام في معدل الأكسجين، لافتا أن إصابته بالوباء هذه الأيام هدية الرب له في أسبوع الآلام.. وأضاف القمص صرابمون، عبر صفحته الرسمية، أنه وأثق بعبور هذه الأزمة بسلام، موضحا أن كورونا ليست عار ولا خطيئة، كما أنها ليست بسبب خطايانا وغضب الله علينا، وهذا هو الذي يجعلني أفتخر بأنني مُصاب بالكورونا.

وأضاف أن الذين يُعايروننا ماذا سوف يقولوا إذا أُصيبوا بالوباء هل سيقبلوا فكرة الغضب الإلهي، وما هو رأيهم في كل الاتقياء الذين حصدهم الوباء في العالم كله، قائلا كورونا ليس عار وعلينا بالدعوات والصلاة لإنقاذ الشعب من الوباء مطالبا بإجراءات وتدابير في المنطقة لزيادة التعقيم ومزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.