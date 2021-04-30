شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعترض على قرار «الصحة» تكليف 50% فى 3 تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة، بشأن الأعداد المطلوبة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من دفعة مارس 2019، وما تضمنه من تكليف 50% من الأطباء فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ، و50% منهم فى باقى التخصصات.

وطالبت، فى بيان، أمس الأول، بتعديل قرار الوزارة، وقالت إنه يعنى أن تتحمل تلك الدفعة مسؤولية تراكم العجز الذى حدث فى السنوات الماضية.

وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام النقابة، أنه تم إرسال نسخ من هذه المخاطبة إلى لجنتى الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، لافتًا إلى أن النقابة قالت، فى مخاطبتها: «إنها تابعت مع أطباء تكليف دفعة مارس 2019 إعلان وزارة الصحة عن التخصصات المطلوبة، وتبين أن 50% منها طب أسرة وتخدير وطب طوارئ، و50% باقی التخصصات، ومع تفهمنا الشديد وتقديرنا احتياجات الوزارة وخطتها لإعداد كوادر من أطباء طب الأسرة على مستوى عالٍ والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتفهمنا أيضًا للنقص الشديد فى تخصصات التخدير وطب الطوارئ، نأمل أن يكون تعويض هذا النقص تدريجيًا، وبدلًا من توجيه 50% من الدفعة للتخصصات الثلاثة، يتم الاكتفاء بنسبة 20% من الدفعة».

وشددت النقابة على أن رغبتها فى ذلك قائمة على عدة أسباب، منها أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مُقسَّم على مراحل تصل إلى 15 سنة منذ بدايته، ولن يحتاج لهذه الأعداد مرة واحدة، فضلًا عن ألّا تؤدی سرعة سد العجز فى التخصصات الثلاثة إلى إحداث عجز فى باقى التخصصات على المدى البعيد، ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويًا حفاظًا على سير العمل فى جميع التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين، وألا تتحمل الدفعة الحالية مسؤولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم وضع نظام الحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات الثلاثة لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لها، بدلًا من فرضها على جموع الأطباء.