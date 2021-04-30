شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة القاهرة»: عدم رضا بين الشباب بسبب التكليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك حالة من عدم الرضا بين شباب الصيادلة من دفعتى 2018 و2019، الذين تم إعلان نتيجة تكليفهم، والتى أظهرت عدم تكليف عدد كبير من الدفعتين، وطالبت النقابة العامة الوزارة بإعادة توزيع التكليف بحيث يشمل كل أعداد الخريجين.

وأضاف «الشيخ» لـ«المصرى اليوم»: «أصدرت كل النقابات الفرعية للصيادلة بيانات للمطالبة بتكليف كل خريجى الدفعتين، كما طلبنا من أعضاء مجلس النواب تقديم طلبات إحاطة وهو ما حدث بالفعل، ونتمنى أن ينجح مجلس النواب فى إثناء الوزارة عن الشكل الحالى للتكليف».

وتابع: «تم تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بخصوص موضوع تكليف الصيادلة، إلى يوم الثلاثاء، ونحن فى انتظار استجابة الوزارة لمطالبات الصيادلة والنواب، فمجلس النواب هو الجهة الوحيدة التى تستطيع إلزام الحكومة الممثلة فى وزارة الصحة بإعادة توزيع التكليف».

وأكد عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قبل وضع النقابة تحت الحراسة، أن التكليف أدى إلى أزمة فى أوساط الصيادلة، فعندما أعلنت الوزارة عن تكليف دفعتين مرة واحدة، كان الطبيعى أن تكلف كامل الدفعتين، إلا أننا فوجئنا بعدم تكليف عدد كبير من الصيادلة، وهو أمر غير مقبول خصوصا بعد الدور الذى قام به الصيادلة فى الوزارة، من سد للعجز فى قطاعات الإدارة والإشراف، وكذلك فى الحملات الطبية الرئاسية أو التى أجرتها الوزارة.

وأوضح أن الصيادلة أثبتوا أنهم على قدر الثقة التى تعطى لهم خلال فترة تفشى كورونا، مطالبا بتكليف كامل الدفعتين، «خصوصا أن خريجى باقى كليات المجموعة الطبية يتم تعيينهم بالكامل، كما نطالب وزارة التعليم العالى بخفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة حتى لا تحدث أزمة فى سوق العمل».

وكانت النقابة العامة للصيادلة، ممثلة فى لجنة الحراسة القضائية، خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019، نظرا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم.

وأضافت النقابة أن شكاوى الصيادلة تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين، رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة، والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم، وعدم مراعاة ظروفهم.

وطالبت النقابة وزارة الصحة، بتوضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف أبنائها، والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.