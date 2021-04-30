شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر .. 450 حالة تسمم في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفيات كفر الشيخ العامة والمركزية، استقبلت 450 حالة تسمم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أنه لم يكن بالمستشفيات قسما للسموم، وكانت جميع الحالات يتم توجيهها إلى خارج المحافظة، ومؤخرا تم استحداث قسم للسموم بإدارة الطب العلاجي، وتم تطبيق بروتوكول علاجي مناسب لحالات التسمم المختلفة، على حسب الحالة، مما أثر إيجابا على نسب الشفاء والتعامل السريع مع حالات التسمم.

وأضافت سلام، أن 86 % من الحالات تحسنت حالتهم عقب تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم و4% فقط من الحالات تم تحويلهم إلى خارج المحافظة، كما أن حالات الوفاة لم تتجاوز 2% من الحالات وتراوحت الحالات المتبقية بين هروب أو خروج حسب الطلب.

وتقدمت الدكتورة سوسن سلام بالشكر لكل من الدكتورة إنتصار نظمي مسئول ملف السموم بالإدارة العامة للطب العلاجي والفرق الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية، داعية إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المريض والوصول بنسبة الشفاء إلى 100% من الحالات.

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