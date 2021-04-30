شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة شبكة محمول أعلى مصنع بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط والتصدي لمافيا البناء المخالف. تلقت غرفة عمليات الحي بلاغات من المواطنين تفيد وجود بناء مخالف لشبكة محمول أعلى مبنى بمنطقة "عزبة الموظفين"، وانتقلت وحدة الإزالة الفورية إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة وجود أعمال بناء لعمل قواعد شبكة محمول بالطابق الثانى علوي أعلى سطح مصنع ملابس بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي.

وقال محارب هيلع، رئيس الحي، إنه جرى إزالة الشبكة والتحفظ على 42 لوح خشب وكافة الأدوات المستخدمة في البناء، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه جرى إزالة أعمال بناء دون ترخيص بالطابق الحادي عشر بعقار في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الرابعة الناصرية بجوار المسجد الكبير.

صور.. إزالة شبكة محمول أعلى مصنع بالاسكندرية

صور.. إزالة شبكة محمول أعلى مصنع بالاسكندرية