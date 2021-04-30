شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم المواطنين بلقاح «كورونا».. ورفع الاستعداد لـ«شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 170 ألفًا و8 حالات حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 59 حالة جديدة، موضحًا أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 226 ألفًا و531، من ضمنهم 170 ألفًا و8 حالات تم شفاؤها، و13 ألفًا و278 حالة وفاة.

وفى المحافظات، أعلن الدكتور مصطفى حفنى، مدير مستشفى القرنة المركزى فى الأقصر، تعافى وخروج 4 حالات كورونا، بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة بهم ليرتفع عدد المتعافين منذ فتح قسم العزل قبل 3 أسابيع، إلى 36 متعافيًا.

وكشفت مصادر بمديرية الشؤون الصحية فى سوهاج، عن حدوث حالة من الاستقرار فى معدل الإصابة اليومى بفيروس «كورونا» داخل المحافظة، نتيجة أعمال الإجراءات والمتابعة التى تنفذها الفرق الطبية المنتدبة من وزارة الصحة لمتابعة الموقف داخل المحافظة، فضلًا عن توفير المستلزمات والأدوية الطبية وزيادة ضخ كميات الأكسجين إلى مستشفيات العزل.

وقالت المصادر إن المحافظة سجلت 71 حالة إصابة بالفيروس سواء فى مستشفيات العزل أو العزل المنزلى على مدار الـ24 ساعة الماضية، وإن 4 مصابين لفظوا أنفاسهم جراء إصابتهم بالفيروس داخل مستشفى حميات جرجا نظرًا لوصولهم إلى المستشفى فى حالة متأخرة، وإهمال ذويهم فى متابعتهم بالعزل المنزلى وتأخرهم فى نقلهم للمستشفى، لافتة إلى تعافى 21 حالة من المصابين كانوا يتلقون العلاج داخل مستشفيات العزل حسب البروتوكول العلاجى لوزارة الصحة، وجرى السماح لهم بالخروج مع استكمال المتابعة لهم فى المنزل.

وأعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وصول سيارة «تانك أكسجين سائل» سعة 20 ألف لتر، كاحتياطى استراتيجى، وتمركزها داخل مستشفى صدر سوهاج بقرية شندويل، للاستخدام فى حالة الطوارئ فقط، وتأمين توافر الاحتياطى من الأكسجين بكميات كافية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التى تتعامل مع مرضى كورونا.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إمدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أى معوقات، لافتة إلى أن التانك الجديد الذى وصل إلى المحافظة تم تمركزه بمستشفى صدر سوهاج بشندويل كاحتياطى استراتيجى لن يتم اللجوء إليه إلا فى حالة الطوارئ فقط، موجهة الشكر لمحافظ الإقليم على التنسيق مع وزيرة الصحة لتلبية احتياجات المحافظة خلال التعامل مع جائحة كورونا.

وفى شمال سيناء، قال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة بلغ 148 منذ بداية الجائحة، وعدد الحالات الإيجابية بلغ 402 حالة، وعدد حالات الشفاء 2392 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وفى الفيوم، أعلن المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، الانتهاء من تجهيز 51 مدرسة و64 مركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فى مبادرة من المحافظة للتيسير على المواطنين الراغبين فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأكد «الأنصارى» حرصه على متابعة إجراءات حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا منذ اليوم الأول للتطعيم، للاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل وفقًا للإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة لمكافحة العدوى، مشددًا على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بالأمراض.

وفى القليوبية، شدد المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا جموع المواطنين الالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على الصحة العامة.

وأصدر الهجان تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين خلال أعياد الربيع.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد شم النسيم، حيث تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحال بيعها وأماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى استيفاء الأماكن الاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، وتم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلى، وكيل وزارة الطب البيطرى، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى وألغت الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم.

وفى البحر الأحمر، واصلت وزارة الصحة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر، تطعيم العاملين بالقطاع السياحى والفندقى ضد فيروس كورونا للأسبوع الثالث، حيث تنتقل فرق التطعيم للفنادق لتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى.