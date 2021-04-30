شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال: نراقب نتائج التطبيق التجريبى لـ«تراخيص البناء» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إنها تراقب عن كثب ما ستسفر عنه تجربة تطبيق النظام الجديد لتراخيص البناء فى عدد محدود من المحافظات لمدة شهرين، تمهيدا لتعميمه على باقى المحافظات ابتداءً من يوليو المقبل.

وقال فتح الله فوزى، رئيس اللجنة، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إن النظام الجديد سيكون له عظيم الأثر فى حل مشكلات مزمنة فى منظومة البناء والتصدى للمخالفات وتقنين الفساد المرتبط بها، مضيفًا أن اللجنة لديها بعض التخوفات عند بدء التطبيق تتعلق بتعدد الجهات المشاركة فى إصدار الرخصة ما بين المراكز التكنولوجية والجامعات والمحافظات والهيئة الهندسية، ومدى قدرة تلك الجهات على الالتزام بالتوقيت الزمنى المحدد فى شروط الإصدار بـ 60 يوما، كما أشار إلى أن الاشتراطات الجديدة منحت استثناءات خاصة بالارتفاعات للمحاور والطرق الرئيسية بعواصم المحافظات، ولكنها لم توضح ما المعايير التى سيتم الاستناد إليها لتحديد الطريق أو المحور الرئيسى بما يمكن المحافظين من وضع خريطة واضحة لها أمام المستثمرين.

وأضاف «فوزى»: إن الموقف مازال غامضا بشأن أصحاب الأراضى الذين قاموا بشراء مساحات أراض وفقا لشهادة صلاحية تسمح بالبناء بأدوار ترتفع على المقررة فى الاشتراطات الجديدة والمحددة بأربعة أدوار بحد أقصى، قائلا: «على الدولة احترام المراكز القانونية التى اكتسبها أصحاب هـذه الأراضى سواء بالحصول على رخصة أو شهادات الصلاحية، وذلك بمنحهم فترة زمنية انتقالية تسمح له بالبناء وفقا لدراسات جدوى قامت على ثمن شراء مرتفع للأرض، أو أن تقوم الحكومة بمنح أصحابها تعويضا عينيا باستبدال قطعة مقابلة بها فى إحدى المدن الجديدة بذات القيمة وليست ذات المساحة».

من جانبه، قال أحمد شلبى، نائب رئيس المجلس التصديرى للعقار وأستاذ العمران بجامعة القاهرة، إن الإجراءات الجديدة ستعمل بقوة على تحريك الاستثمار العقارى نحو المدن الجديدة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الدولة فى تفريغ قلب العواصم من الكثافات السكانية، إلا أنه انتقد تحميل الجامعات مشقة مراجعة التراخيص، قائلا: إنه على الرغم من وجود مراكز متخصصة بكليات الهندسة إلا أنها تحتاج إلى عدد كبير من الكوادر البشرية للالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة وسط حجم العمل الكبير المتوقع.