شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منظومة تراخيص البناء الجديدة لـ27 مدينة وحيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الدولة اعتبارًا من اليوم ولمدة شهرين تنفيذ الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة كمرحلة أولى للتطبيق التجريبى على 27 مدينة وحيًّا، بواقع مدينة أو حى لكل محافظة، اختارتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن 1 يوليو المقبل.

وبسبب الإجازات الرسمية التى صدر بها قرار رئيس الوزراء الخاصة بعيد العمال وشم النسيم، والتى تقرر أن تشمل اليوم وغدا وبعد غد، تبدأ مدن وأحياء المرحلة الأولى بالمحافظات، الثلاثاء، فعليًا استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى استخراج تراخيص البناء طبقا للمنظومة الجديدة، أو استئناف الأعمال للرخص السارية بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وبدأت المحافظات استكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل الجارى، طبقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضى.

وتضم القائمة الأولوية للتطبيق: القاهرة حى شرق مدينة نصر، والجيزة حى جنوب الجيزة، والقليوبية مركز ومدينة قها، والإسكندرية حى المنتزه أول، والبحيرة مركز ومدينة كفر الدوار، ومطروح مدينة مطروح، والمنوفية مركز ومدينة قويسنا، والغربية حى ثان طنطا، وكفر الشيخ مركز ومدينة سيدى سالم، ودمياط مركز ومدينة فارسكور، والدقهلية مركز ومدينة طلخا، وشمال سيناء مركز ومدينة العريش، وجنوب سيناء مدينة شرم الشيخ.

كما تضم القائمة بورسعيد حى الشرق، والإسماعيلية حى ثالث الإسماعيلية، والسويس حى السويس، والشرقية حى أول الزقازيق، وبنى سويف مركز ومدينة ناصر، والمنيا مركز ومدينة المنيا، والفيوم مركز ومدينة الفيوم، وأسيوط حى غرب أسيوط، والوادى الجديد مركز ومدينة الخارجة، وسوهاج حى شرق سوهاج، وقنا مركز ومدينة نقادة، وأسوان مركز ومدينة أسوان، والبحر الأحمر حى جنوب الغردقة، والأقصر مركز ومدينة البياضية.

وسبق تطبيق المنظومة تنظيم ورشتى عمل لتدريب جميع العناصر التى تتعامل مع هذه المنظومة الجديدة بالمحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط، بإجمالى 243 متدربًا، يمثلون 6 متدربين من كل محافظة هم: رئيس المدينة/ الحى التجريبى، ومدير المركز التكنولوجى فى المدينة/ الحى التجريبى، ومشرف النظام بالمركز التكنولوجى فى المدينة/ الحى التجريبى، ومدير الإدارة الهندسية بالمدينة / الحى التجريبى، ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، و3 متدربين من كل جامعة إقليمية، و10 من العاملين بوزارة التخطيط.

وأكد وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، سعى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، مشيرًا إلى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة فى تطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، وكذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

وأضاف أنه سيتم الاستمرار فى تدريب العاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية بها على المنظومة الجديدة، مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت فى إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين، مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن.

وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعا لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات، والذين تم اختيارها تمهيدًا للبدء فى تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة فى عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذى تحدده المنظومة، وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات والجهات المشاركة على المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأصدر الكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2021، المرسل للمحافظين فى 10 أبريل الماضى، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافقة عليها فى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضى، فى ضوء التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص.

يأتى القرار الوزارى الجديد إلحاقا للقرار الوزارى رقم 318 لسنة 2020 بوقف أعمال البناء فى عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بها لـ6 أشهر، وتوجيهات رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء حتى الدور الرابع بجلسة مجلس المحافظين رقم 21 بتاريخ 28 سبتمبر 2020، لحين الانتهاء من الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.

وتضمن الكتاب الدورى عدة توجيهات وإجراءات يجب الالتزام بها، منها أن الاشتراطات فى منظومة التراخيص الجديدة ستطبق على المدن والأحياء، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، ومتابعة أعمال التدريب والتأكد من جاهزية المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى وموافاتنا بأى مشكلات أو مطالب، واستصدار قرار بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى برئاسة رئيس المدينة أو الحى.