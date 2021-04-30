شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج : غلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال أعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وعيد «شم النسيم»، تحسبًا لخروج المواطنين للاحتفال، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.