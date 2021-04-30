شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود.. مطار الغردقة يستقبل سياح رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة wizz air، القادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها 190 راكبًا.

وفور وصول الرحلة، تم فحص شهادة تحليل pcr لجميع الركاب، واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والشوكولاتة، وتم إنهاء جميع إجراءات الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنظم الشركة تسيير رحلتين أسبوعيًا إلى مطار الغردقة الدولى. وكشفت تفاصيل جداول التشغيل الخاصة برحلات الطيران القادمة إلى مطار مرسى علم الدولى، ارتفاع معدل الرحلات السياحية، خاصة من السوقين التشيكية والبولندية خلال الأسبوع الجارى. وأكدت مصادر ملاحية بالمطار أن عدد الرحلات المؤكدة، الأسبوع الجارى، 42 رحلة طيران دولية، تقل سائحين من جنسيات مختلفة.