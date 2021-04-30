شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تنفي وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، شائعة وفاته التي ترددت منذ قليل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن الفريق بحالة صحية جيدة، ومتواجد بمنزله ولا صحة لهذه الشائعة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين من اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة «حديقة الأسرة».