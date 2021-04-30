شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 كافيهات مخالفة ومصادرة 130 شيشة فى حملة بهضبة الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ سلسلة من حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدى لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام، وذلك فى إطار الخطه التي وضعتها المحافظة للعمل على إزالة كافة أوجه المخالفات لإعادة الانضباط إلى القطاع والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار راشد، فى بيان اليوم، إلى أنه تم شن حملات مكثفة على الكافيهات المخالفة بالقطاع وغير الملتزمة بمواعيد الفتح والأغلاق المقررة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن إغلاق 8 كافيهات، بالإضافة إلي التحفظ على 130 " قلب شيشة" و180 كرسي و7 شاشات، ورفع إشغالات مخازن مخالفة، بالإضافة إلى إزالة إعلانات مخالفة فى عقارين.

ووجه راشد بضرورة تكثيف الحملات والمرور الدورى للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق المقررة والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدس وتجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أضاف المحافظ بأن الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع حى الهرم قامت بالدفع بعدد من معدات النظافة لرفع القمامة والمخلفات الموجودة داخل قطع الأراضى الفضاء التى أسفرت عن رفع مستوى النظافة من 14 قطعة أرض.

ووجه محافظ الجيزة بمواصلة حملات النظافة للوصول للمستوي المأمول من المواطنين، لافتا إلى أن الحملات لم تقتصر على النظافة ورفع الإشغالات فقط بل شملت أيضا التصدي لإعمال البناء المخالف والتي أسفرت عن ضبط عدد من أعمال البناء المخالف وتحويل من سكني إلى تجارى.