عمال مصر يد الدولة لإنجاز المشروعات القومية يتحدثون فى عيدهم لـ الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها الاحتفال بعيد العمال الـ 97، وبهذه المناسبة أجرى الخليج 365 العديد من الحوارات مع عمال مصر، إضافة إلى تقرير عن مبادرة إحلال وتخريد السيارات القديمة، علاوة على تقرير عن مشروعات مصر لتحلية المياه..





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عمال مصر يد الدولة لإنجاز المشروعات القومية يتحدثون فى عيدهم الـ 97: نقف بعزيمة خلف القيادة السياسية لدفع الإنتاج المشروعات وفرت فرص عمل كثيرة وسعداء بالعمل بها.. رئيس العمال بأحد مواقع مشروع مثلث ماسبيرو: العمل يسير على مدار اليوم.. إسراء حامد: لم أتجاوز سن الـ 20 وشاركت فى مشروع للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان فى أسوان



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