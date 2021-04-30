شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يقرر إغلاق الشواطئ والمتنزهات فى شم النسيم للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، غلق شواطئ بحيرة قارون، وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 7 مايو 2021.

وأكد المحافظ، أن الهدف من إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة يأتى للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وكذلك يوم الإثنين كإجازة لاحتفالات شم النسيم.