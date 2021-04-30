شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: مجمع السيارات على 57فدانا بسعة 4000سيارة ويتضمن معارض وساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، بعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية، بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المرورى حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس فى قطاع منطقة البدرشين بالدائرى الأوسطى لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة فى إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحي العاشر، الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية، فضلاً عن الازدحام المرورى الشديد الذى كان يتسببه بالمنطقة.

وتبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدانا بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذى سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.

والتقي الرئيس بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.